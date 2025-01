PF resgata brasileira sequestrada no Peru

- Foto: Divulgação

A Polícia Federal e a Polícia Nacional do Peru realizaram operação que resultou no reesgate seguro de uma brasileira, que se encontrava em território peruano, nesta última sexta-feira, 27. A mulher de 59 anos foi impedida de deixar o país andino após ser alvo de um esquema de extorsão para a sua liberação.

No dia 11 deste mês, familiares da vítima registraram boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia Civil em Cuiabá, relatando que sua parente estava retida contra sua vontade em Lima, no Peru. De posse das informações, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso acionou a Polícia Federal, solicitando apoio para investigar o suposto crime de extorsão mediante sequestro em território estrangeiro. Diante dos fatos, a Adidância da Polícia Federal em Lima articulou as medidas necessárias para garantir o retorno da brasileira.

Segundo a PF, o caso reforça o compromisso das autoridades brasileiras na proteção dos cidadãos, mesmo quando enfrentam situações delicadas fora do país. "A parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional do Peru exemplifica a cooperação internacional na localização de desaparecidos e no enfrentamento aos crimes transnacionais", diz a PF.