PF: suspeito de planejar morte de Marielle movimentou R$ 6,4 milhões

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, preso nesta segunda-feira, 25, por por suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (do PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, movimentou valores milionários em sua conta pessoal e por meio de uma empresa. As informações são da coluna de Aguirre Talento, no UOL.

De acordo com relatório da Polícia Federal com base em informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), entre 12 de março de 2019 e 13 de outubro de 2021, a conta bancária de Maxwell recebeu R$ 569 mil e fez pagamentos de R$ 567 mil. O seu salário de bombeiro era de R$ 10 mil mensais.

A movimentação na sua conta bancária pessoal foi de R$ 1,1 milhão no período. Além disso, uma empresa vinculada a Maxwell teve créditos e débitos no valor de R$ 5,3 milhões, em operações suspeitas de lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal aponta que os valores representam o dobro dos seus rendimentos e são incompatíveis com sua atividade de servidor público. As transações foram com pessoas suspeitas da prática de crimes, como milicianos e acusados de estelionato e importação irregular.