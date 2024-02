Piloto da Azul declara 'mayday' 25 minutos após decolar | A TARDE

Um voo que decolou do Rio Grande do Norte e tinha como destino Minas Gerais precisou realizar um desvio de rota após os pilotos declararem situação de emergência. Em áudio, é possível notar o momento em que os pilotos declaram "mayday, mayday, mayday" ao controle de tráfego aéreo. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 22, cerca de 25 minutos após a decolagem da aeronave do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves (RN).

O voo foi o AD-4001, da Azul Linhas Aéreas. O avião era um Airbus A320neo. Ele decolou do aeroporto de Natal às 2h35. O destino era o Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

A aeronave estava a pouco mais de 36 mil pés (11 km) de altitude quando os pilotos iniciaram a descida emergencial e informaram ao controlador: “Mayday, Mayday, Mayday, Azul quatro zero zero uno, descida rápida para o nível uno zero zero”. A informação é de uma plataforma de rastreamento online de voos.

Azul Linhas Aéreas afirma que o voo precisou voltar ao aeroporto de origem por questões técnicas identificadas após a decolagem, com o pouso acontecendo em segurança, e os clientes desembarcando normalmente. "A companhia ressalta que os clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", diz nota.

Se uma aeronave está em situação que lhe parece incapaz de voar até o mais próximo aeródromo, pode transmitir por telefonia a expressão mayday; a recepção de tal expressão, por alguém em terra ou no ar, faz acionar todo um esquema de auxílio à aeronave solicitante.