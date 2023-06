Piloto e namorada morrem no mesmo dia após febre e dor no corpo

O piloto da Fórmula C300, Douglas Pereira Costa, e a namorada dele, a dentista Mariana Giordano, morreram após serem internados com febre, dor no corpo e erupções na pele na última quinta-feira, 8, em São Paulo.

Douglas estava em um hospital de Jundiaí e Mariana em outra unidade na capital paulista. A morte do piloto é investigada pela Vigilância Sanitária da cidade. Há suspeita de dengue, leptospirose ou febre maculosa.

A Prefeitura de Jundiaí informou que os dois apresentavam os mesmos sintomas e evoluíram para um quadro mais grave, conforme o Metrópoles. Familiares e amigos relataram que o casal viajou para uma área rural de Campinas, além da cidade de Monte Verde, em Minas Gerais.

Ainda de acordo com a publicação, as amostras biológicas coletadas do piloto serão enviadas ao Instituto Adolpho Lutz na próxima segunda-feira, 12, para conclusão do diagnóstico.

Nas redes sociais, amigos lamentaram as mortes e publicaram homenagens. "Você vai ser lembrada pela sua luz e aquele sorriso lindo… dia triste esse", escreveu uma amiga de Mariana. "Exemplo para muitos! Obrigado por compartilhar bons momentos, meu amigo", disse outro.