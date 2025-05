PIS/Pasep: veja quem tem direito a receber abono em maio

Beneficiários nascidos entre maio e junho, receberão o abono a partir do próximo dia 15 - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Mais uma parcela de trabalhadores vão receber o abono salarial em maio. Conforme o calendário de pagamento do benefício, disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, os beneficiários nascidos entre maio e junho, receberão o abono a partir do próximo dia 15.

O pagamento começou em fevereiro para nascidos em janeiro e vai até agosto para nascidos em novembro e dezembro. Veja o cronograma:

Calendário de pagamento do abono em 2025 | Foto: Reprodução

Quem tem direito?

Em 2025, vão receber o abono trabalhadores contratados com carteira assinada ou nomeados em cargos públicos em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Também é necessário possuir cadastro no PIS/Pasep a pelo menos cinco anos. O valor a ser pago é referente ao salário mínimo em vigor, que hoje é de R$ 1.518.

Neste ano, cerca de 25,8 milhões de pessoas terão direito ao benefício, que totaliza R$ 30,7 bilhões.

O que é PIS e Pasep?

Embora comumente mencionados juntos, o Pis e o Pasep são programas diferentes. O PIS é o Programa de Integração Social, e voltado a trabalhadores com carteira assinada no setor privado. Já o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, voltado para os servidores públicos.

Como consultar?

Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode obter informações através da Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, e na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).