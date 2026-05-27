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Pix caiu? Clientes de bancos apontam instabilidades

A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou forte aumento de queixas

Gustavo Zambianco
Por
Pix
Pix - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

Clientes de diferentes instituições financeiras utilizaram as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para reclamar de uma instabilidade no funcionamento do Pix. Usuários relatam dificuldades tanto para enviar quanto para receber transferências instantâneas.

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, houve um forte aumento no volume de queixas a partir das 11h15. Em pouco mais de uma hora, o sistema já contabilizava 998 notificações de erro.

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Os bancos e fintechs que concentram o maior número de reclamações na plataforma Downdetector incluem:

  • Nubank
  • Caixa Econômica Federal
  • Bradesco
  • Banco do Brasil
  • Itaú
  • Santander
  • C6 Bank
  • Banco Inter

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Principais relatos de falhas

Nas redes sociais, a maior parte das queixas dos usuários aponta para transações que ficam "em processamento" por tempo indeterminado ou mensagens de erro genéricas emitidas pelos aplicativos dos bancos, impedindo a conclusão da operação.

Até o momento, o Banco Central e as instituições citadas não se pronunciaram oficialmente sobre a causa da oscilação no sistema.

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