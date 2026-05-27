BRASIL
Pix caiu? Clientes de bancos apontam instabilidades
A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou forte aumento de queixas
Clientes de diferentes instituições financeiras utilizaram as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para reclamar de uma instabilidade no funcionamento do Pix. Usuários relatam dificuldades tanto para enviar quanto para receber transferências instantâneas.
De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, houve um forte aumento no volume de queixas a partir das 11h15. Em pouco mais de uma hora, o sistema já contabilizava 998 notificações de erro.
Os bancos e fintechs que concentram o maior número de reclamações na plataforma Downdetector incluem:
- Nubank
- Caixa Econômica Federal
- Bradesco
- Banco do Brasil
- Itaú
- Santander
- C6 Bank
- Banco Inter
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Principais relatos de falhas
Nas redes sociais, a maior parte das queixas dos usuários aponta para transações que ficam "em processamento" por tempo indeterminado ou mensagens de erro genéricas emitidas pelos aplicativos dos bancos, impedindo a conclusão da operação.
Até o momento, o Banco Central e as instituições citadas não se pronunciaram oficialmente sobre a causa da oscilação no sistema.
Não tô conseguindo fazer pix no bradesco, tá fora do ar??— reclamações (@KailaneVieirap) May 27, 2026
Nubank foi de arrasta, né? Não tô conseguindo fazer pix pra uma conta de lá...— João Dantas (@o_joaodantas) May 27, 2026
Alguém mais com problemas pra fazer pix hoje?!— Lucimaira França (@Mairafv) May 27, 2026