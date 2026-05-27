Pix caiu? Clientes de bancos apontam instabilidades

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Clientes de diferentes instituições financeiras utilizaram as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para reclamar de uma instabilidade no funcionamento do Pix. Usuários relatam dificuldades tanto para enviar quanto para receber transferências instantâneas.

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, houve um forte aumento no volume de queixas a partir das 11h15. Em pouco mais de uma hora, o sistema já contabilizava 998 notificações de erro.

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Os bancos e fintechs que concentram o maior número de reclamações na plataforma Downdetector incluem:

Nubank

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Banco do Brasil

Itaú

Santander

C6 Bank

Banco Inter

Principais relatos de falhas

Nas redes sociais, a maior parte das queixas dos usuários aponta para transações que ficam "em processamento" por tempo indeterminado ou mensagens de erro genéricas emitidas pelos aplicativos dos bancos, impedindo a conclusão da operação.

Até o momento, o Banco Central e as instituições citadas não se pronunciaram oficialmente sobre a causa da oscilação no sistema.

Não tô conseguindo fazer pix no bradesco, tá fora do ar?? — reclamações (@KailaneVieirap) May 27, 2026

Nubank foi de arrasta, né? Não tô conseguindo fazer pix pra uma conta de lá... — João Dantas (@o_joaodantas) May 27, 2026