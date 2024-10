Pix está fora do ar? Usuários relatam instabilidade em todo o país

Principais bancos apresentam instabilidade - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Clientes dos principais bancos do país enfrentam problemas nesta segunda-feira, 14 para acessar serviços digitais, incluindo o sistema PIX.

No Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, os bancos: Nubank, Caixa, Santander, Itaú, Banco do Brasil, PicPay, Bradesco e Banco Inter, demonstram a instabilidade.

De acordo com relatos no X (antigo Twitter), não é possível realizar transferências pelo sistema de pagamentos nos aplicativos para Android e iPhone (iOS).

Além disso, termos relacionados à falha do PIX estão em alta no Google Trends, como "pix indisponível" e "pix fora do ar".