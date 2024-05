Planos de celular pós-pagos superam pré-pagos pela primeira vez | A TARDE

Os celulares de planos pré-pagos (de cartão) foram ultrapassados pelas linhas pós-pagas (de conta mensal) pela primeira vez no Brasil. Os pré-pagos, que já foram mais de 80% de todos os celulares ativos do país, somaram, em março, 107,1 milhões de clientes. O número é pouco menos que os 107,8 milhões de adeptos da conta no fim do mês, segundo levantamento da Teleco com base em dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As operadoras de telefonia vêm reduzindo os preços dos planos pós-pagos para acelerar essa migração de forma estratégica e aumentar as receitas recorrentes em meio às mudanças na forma como as pessoas usam o celular.

Até a recarga em bancas e farmácias tem se tornado mais escassa, com os clientes utilizando mais os meios digitais desde a pandemia.

Para especialistas, esse movimento tende a se intensificar com a maior necessidade de internet móvel no dia a dia das pessoas. Cada vez menos se fala ao telefone e mais se utiliza o tráfego de dados por aplicativos de mensagens e redes sociais, por exemplo, reduzindo a atratividade do celular de cartão.

Segundo O Globo, a popularização do 5G acelera essa tendência. Para incentivar a transição e ter receitas mais previsíveis, as teles fizeram ajustes nos dois tipos de plano.

Nos pacotes pré-pagos, as operadoras estão oferecendo créditos com validades variadas, mas que de alguma forma obrigam os usuários a fazerem recargas regulares em intervalos menores do que já foi visto no passado.



Há ofertas de pacotes pré-pagos de internet móvel e ligações de 10, 15, 17 e 30 dias. Em geral, os preços variam de R$ 15, em planos de dez dias, a R$ 40, no mensal, dependendo da operadora.

No pós-pago, as companhias criaram o chamado “plano controle”, que conta com um valor fixo mensal por um pacote básico de dados e voz e permite ao usuário acrescentar créditos ao longo do mês caso seu consumo seja maior.

Esse tipo de plano começa a partir de R$ 50. Os consumidores fizeram as contas e passaram a ver vantagens na migração do pré-pago para o pós-pago, como querem as teles.

Publicações relacionadas