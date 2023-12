Planos de saúde têm recordes de reclamações no Brasil | A TARDE

As reclamações contra convênios aumentaram 120%, entre 2019 e dez primeiros meses de 2023. Os dados são da Agência Nacional de Saúde (ANS). Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), nos últimos 5 meses, os planos de saúde só não estiveram no topo da lista de reclamações em 2020, durante a pandemia.

A principal reclamação é o tempo de espera que as companhias autorizam exames e cirurgias ou quando o segurado precisa arcar com parte do procedimento. Outra reclamação dos planos de saúde é o abuso dos reajustes.

Em 2023, o reajuste médio dos planos individuais e familiares foi de 9,63%, autorizado pela ANS. Enquanto o reajuste dos planos coletivos, que representam a maioria do mercado, não precisa de teto da ANS, podendo chegar a índices acima da inflação.