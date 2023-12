PM acorda suspeito com “cutucada” de fuzil no Rio de Janeiro | A TARDE

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu Lucas da Silva Pequeno, de 30 anos, suspeito de integrar o tráfico de drogas no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O suspeito foi surpreendido enquanto dormia em uma cadeira, sendo acordado pelos policiais.



A abordagem do PM viralizou nas redes sociais. O vídeo do momento da prisão mostra um policial utilizando o próprio fuzil para acordar Lucas, que estava dormindo com a cabeça encostada na parede. “Vai preso na moral, valeu”, disse. O suspeito, aparentemente desnorteado, foi levado para a 60ª DP (Duque de Caxias).

Durante a abordagem, os policiais também apreenderam um rádio transmissor. Ao investigar o histórico do detido, descobriu-se que ele já tinha quatro anotações por associação ao tráfico de drogas.