PM atira à queima-roupa em jovem que filmava abordagem em SP

- Foto: Reprodução

Um jovem de 24 anos foi baleado à queima-roupa por um policial militar enquanto gravava uma abordagem na rua Eusébio de Paula Marcondes, no bairro Jardim d'Abril, zona oeste de São Paulo, na última quarta-feira, 25. O caso foi filmado por câmeras de segurança.

As imagens mostram dois policiais descendo de uma viatura para abordar moradores que, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), haviam bloqueado a via. Durante a ação, um dos policiais agride uma pessoa com um cassetete. Enquanto a discussão aumenta, outro jovem começa a gravar a abordagem com seu celular.

A gravação parece incomodar os policiais. Um dos agentes, com um cassetete em mãos, tenta puxar o jovem pela camisa, iniciando um tumulto. Em seguida, outro policial corre em direção à confusão e dispara contra o rapaz. No vídeo, não há indícios de que os policiais prestaram socorro imediato à vítima, que foi ajudada por moradores. O jovem foi levado a um hospital da região, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Contradições nas versões da SSP-SP

Inicialmente, a SSP-SP afirmou que o jovem "tentou tirar a arma de um policial", justificando assim a reação do agente que efetuou o disparo. No entanto, mais tarde, a pasta alterou sua versão, alegando que o rapaz "agrediu um policial", sem mencionar a tentativa de desarmá-lo. As imagens divulgadas pela TV Globo não confirmam nenhuma das versões apresentadas pela secretaria.

Um homem foi preso durante a confusão, segundo a emissora, mas a SSP-SP não confirmou a identidade do detido nem se o policial que efetuou o disparo foi afastado. Em nota, a pasta afirmou apenas que "todas as medidas cabíveis serão tomadas em caso de abuso por parte dos policiais".

Investigação em curso

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão, e está sendo investigado por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM). A SSP-SP informou que a Polícia Militar analisa as imagens e reforçou que "desvios de conduta não são tolerados pela corporação".