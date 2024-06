PM atira contra delegado da Polícia Civil durante discussão | A TARDE

Um policial militar de folga atirou contra um delegado da Polícia Civil na tarde de sexta-feira, 24, na Zona Leste de São Paulo. A ação, segundo, populares, após uma discussão.

O PM, de 31 anos pasou em uma rua e viu uma discussão entre três pessoas. Segundo testemunhas, a discussão teria começado porque o policial civil, de 37 anos, teria urinado na frente de uma loja, o que gerou uma briga com o comerciante responsável pelo local.

O PM tentou intervir, mas o agente da civil avançou contra ele. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o PM efetua dois disparos contra o homem.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "a arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação".



