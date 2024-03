PM atira na cabeça e mata motoboy durante discussão; veja vídeo | A TARDE

Um policial militar matou um motociclista na madrugada desta quarta-feira, 13, na cidade de Itumbiara, localizado no sul do Estado de Goiás. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um motoboy é baleado na cabeça enquanto eles se agridem fisicamente.

Em nota, a PM informou que o agente estava de folga. Além disso, a corporação disse que o militar justificou que teria notado "um motociclista realizando manobras perigosas" e que acabou brigando com ele por esse motivo, "resultando em um disparo acidental de arma de fogo efetuado pelo PM".

Já a Polícia Civil de Goiás informou que investiga o caso por meio do Grupo de Investigação de Homicídios.

"Durante as investigações preliminares, foram levantadas evidências de autoria apontando para um Policial Militar como autor do crime. Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para esclarecer os fatos e garantir a imparcialidade e integridade do processo investigativo", disse.





Reprodução