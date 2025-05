PM descobre laboratório de lança-perfume e apreende 400 litros de loló

Caso foi registrado como tráfico de drogas e corrupção de menores - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma fábrica clandestina de lança-perfume foi descoberta pela Polícia Militar em Campinas, no interior de São Paulo, no sábado, 10. A ação resultou na apreensão de 400 litros do entorpecente conhecido como 'loló', além de porções de maconha, crack, solventes e materiais utilizados na fabricação da droga.

A operação começou durante uma abordagem no Conjunto Habitacional Chico Mendes, onde policiais do 47º Batalhão da PM pararam um carro de aplicativo. No veículo, estavam dois adolescentes de 16 anos e um galão com 20 litros de lança-perfume.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os jovens disseram que pegaram o entorpecente em uma casa em Campinas e iriam levar até Paulínia, a cerca de 40 km.

Com a informação, os policiais foram até o endereço informado. No local, um homem de 25 anos tentou fugir de carro, mas foi capturado. Dentro da residência, funcionava um verdadeiro laboratório de drogas, com insumos químicos, utensílios para mistura e armazenamento da substância, além das drogas já prontas para distribuição.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. O homem foi preso em flagrante e os adolescentes, apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas e corrupção de menores.