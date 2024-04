PM que deu tapa em mulher no Metrô de SP é afastado | A TARDE

O policial militar que agrediu uma mulher com um tapa na plataforma da estação de Metrô da Luz, no Centro de São Paulo, foi afastado nesta segunda-feira (8). O caso de violência ocorreu no sábado (6) e chegou a ser registrado por testemunhas.

Nas imagens, é possível ver a jovem no chão da plataforma da linha azul, encolhida, diante do policial. O agente, que permanece de pé diante dela, desfere um tapa em seu rosto.

"Baixa o tom [de voz]. Baixa o tom", gritou o policial à vítima. "Precisa bater nas pessoas?", rebate a vítima, após a violência.

De acordo com boletim de ocorrência, o policial ainda a golpeou com tapas na cabeça. A vítima também alega ter levado um chute na região da costela e que estava sentada quando o policial a abordou.

A ativista Jacqueline Chanel, que está à frente do projeto Séfora's, de acolhimento de pessoas trans e travestis, também denunciou o caso à Coordenação de Políticas para LGBTI. A coordenação é subordinada à prefeitura de São Paulo.