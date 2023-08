Polícia abre inquérito sobre mensagem de mãe de Larissa Manoela

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), do Rio de Janeiro, abriu um inquérito, nesta terça-feira,22,para investigar se Silvana Taques Elias dos Santos, de 51 anos, mãe da atriz Larissa Manoela, cometeu crime em uma mensagem encaminhada à filha.

Silvana utilizou o termo "macumbeira" para se referir à família do noivo da atriz, André Luiz Frambach, que é espírita kardecista. O termo é considerado pejorativo ao se e referir a religiões de matriz africana. As informações são do G1.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu Silvana, em mensagem enviada à filha no Natal de 2022, pelo Whatsapp.

Mensagem entre Larissa Manoela e mãe em um aplicativo de mensagens | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A investigação foi aberta a partir de uma notícia-crime de discriminação e preconceito de religião feito pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio.

Segundo a comissão, "a configuração desse ato discriminatório apresenta-se como formas contemporâneas do racismo, que objetiva preservar a incolumidade dos direitos da personalidade, como a essencial dignidade da pessoa humana. Deve-se inibir, desse modo, comportamentos abusivos que possam, impulsionados por motivações subalternas, disseminar criminosamente o ódio público contra outras pessoas em razão de sua religião".

Ainda segundo o documento, "a manifestação de Silvana extravasa os limites da livre manifestação de ideias, constituindo-se em insultos, ofensas e estímulo à intolerância e ao ódio contra as religiões de matriz africana, não merecendo proteção constitucional e não podendo ser considerados liberdade de expressão, enquadrando-se no crime de racismo".