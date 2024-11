Polícia apreende fuzis e arma de derrubar drones com traficantes do CV

Dois fuzis apreendidos na ação - Foto: Divulgação/PMERJ

Uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou na apreensão de dois fuzis e um dispositivo com capacidade para derrubar drones, na manhã desta terça-feira, 22. Durante a ação, houve troca de tiros entre os policiais e criminosos, e dois traficantes ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados a um hospital para tratamento.

o equipamento apreendido é utilizado por para neutralizar drones | Foto: Divulgação/PMERJ

De acordo com a PM, o equipamento apreendido é utilizado por grupos criminosos para neutralizar drones de facções rivais ou até mesmo da polícia, destacando uma nova estratégia de combate às forças de segurança.



Este é pelo menos o segundo caso registrado no estado envolvendo a apreensão de uma arma capaz de derrubar drones. Em julho, um homem foi preso em flagrante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ao receber um fuzil antidrones pelos Correios.