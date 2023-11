Polícia apura omissão de PM filmada ao se recusar ajudar adolescente | A TARDE

A Polícia Militar do Estado de São Paulo determinou a apuração de uma denúncia de crime de omissão por parte de uma agente da PM de folga que presenciou uma ameaça armada contra um adolescente negro no último domingo, 12.

O caso aconteceu na estação Carandiru do Metrô, na Zona Norte de São Paulo. As informações são do portal Ponte Jornalismo.



No vídeo, é possível ver um homem – identificado apenas como Paulo – que aponta uma arma para um adolescente negro, enquanto uma mulher entra na frente do homem para impedir que ele atire no jovem. Ele agride, xinga e ameaça atirar em um homem negro. Para evitar que a vítima seja atingida, uma mulher, que estava com o atirador, chega a se colocar entre ele e a arma.



Quando o jovem negro se aproxima para pedir ajuda, a PM não só se recusa a dar qualquer auxílio como ainda afasta a vítima com um chute na barriga. A cena foi flagrada por um repórter fotográfico.



O fotógrafo que pediu ajuda e estava gravando a ação diz para a policial de folga: “Pra que vocês servem?”. Ela se ofende e ameaça prender o rapaz que gravou a ação.



“Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender. Tá ouvindo? Você não me desrespeita não. Tá gravado que você me desrespeitou. Se você é da imprensa, eu sou da polícia. Você me respeita”, afirmou.



Ao ser questionada para saber o porquê de não ter agido, a PM afirmou que estava de folga e que o procedimento era ligar para o 190 e pedir viatura.



PM apura omissão



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Militar apura o caso e que trabalha para identificar a policial que aparece nas imagens.



Segundo a pasta, “o caso será tratado como transgressão disciplinar grave, já que o comportamento omisso registrado em vídeo não condiz com as expectativas da sociedade e muito menos com as responsabilidades do profissional de segurança pública”.



Para a secretaria, o policial, mesmo de folga, “deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço”.

Veja:





O caso aconteceu na estação Carandiru do Metrô, na Zona Norte de São Paulo Reprodução | Redes Sociais