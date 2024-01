Polícia boliviana prende ex-diretor da Gaviões da Fiel ligado ao PCC | A TARDE

A polícia boliviana realizou a prisão do brasileiro Elvis Riola de Andrade, conhecido no mundo do crime como "O Cantor". Ele é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e já foi condenado pela morte de um agente penitenciário a mando da facção. Preso em 2010, ele foi para o semiaberto em 2021.

O ministro de Governo da Bolívia, Eduardo del Castillo, comentou a prisão do homem, ocorrida, na última quarta-feira, 10, na cidade de Santa Cruz, em suas redes sociais:

"Não permitiremos que criminosos com antecedentes no exterior perturbem a paz do povo boliviano! Este sujeito é um perigoso fugitivo da justiça no Brasil e membro do PCC”, publicou Del Castillo nas redes sociais.

A prisão do brasileiro foi resultado de "um processo de inteligência e investigação" para evitar que Elvis Riola se estabelecesse em território boliviano, acrescentou o ministro. Ele foi levado para a cidade de Puerto Quijarro para ser entregue às autoridades brasileiras na fronteira, de acordo com Del Castillo.

Elvis Riola foi acusado de matar a tiros, em 2009, Denílson Jerônimo, agente do Centro de Reabilitação Penitenciária (CRP) de Presidente Bernardes. A ordem para o assassinato teria partido do PCC, segundo mostraram as investigações.

No ano seguinte, Riola acabou detido pela polícia. Após a prisão, a Gaviões da Fiel informou à Justiça de São Paulo que ele era funcionário da escola e trabalhava como diretor de compras desde abril de 2007, segundo o Uol. Em 2021, Elvis Riola foi condenado a 15 anos de prisão, após ter passado mais de 10 anos em cárcere, mas submetido ao regime semiaberto.