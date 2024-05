Polícia encontra 51 quilos drogas em carreta com doações ao RS | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina encontram 51 quilos de drogas em carreta com doações destinadas ao estado do Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado, 18.

De acordo com as autoridades, o veículo tinha uma credencial de ajuda humanitária expedida pela Defesa Civil e um adesivo com dizeres "SOS Rio Grande do Sul". No carregamento, havia crack e cocaína dentro do step.

Segundo o UOL, o veículo, que transportava cerca de 20 toneladas de coações, foi interceptado na rodovia estadual SC-480, na cidade de São Domingos-SC. As drogas estavam dentro do estepe da carreta, onde os policiais encontraram dezenas de tabletes de cocaína e crack. O motorista foi preso por tráfico de drogas.



Publicações relacionadas