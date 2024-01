Polícia encontra local onde helicóptero desaparecido fez pouso em SP | A TARDE

O local onde o helicóptero que desapareceu no litoral norte do Estado de São Paulo, no último dia 31 de dezembro foi encontrado pela Polícia Civil. A aeronave fez um pouso de emergência antes de retomar o voo e sumir. O local fica em Paraibuna, próximo a uma represa.

Não foram encontrados vestígios do helicóptero nem das 4 pessoas que estavam a bordo, incluindo o piloto. A polícia disse, neste sábado, 6, que o celular de uma das ocupantes da aeronave emitia sinais até 22h14 de 1º de janeiro de 2024. Afirmou que é um sinal de que o aparelho não estava na água.

A Polícia Civil instalou uma base de monitoramento em Paraibuna, que dispõe de monitores, rádios comunicadores, antena via satélite e drones com infravermelho para concentrar os esforços das buscas. As equipes também fazem buscas em Caraguatatuba, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga e Salesópolis.

Uma aeronave militar também está fazendo parte da investigação. O helicóptero H-60 Black Hawk, do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (5º/8º GAV), começou a ser utilizado neste sábado, 6.

O helicóptero desaparecido iria para Ilhabela. A aeronave saiu do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo, com piloto, co-piloto e 3 passageiros.

A FAB e a Polícia Militar também estão envolvidas na operação. As buscas começaram na última segunda-feira, 1, e completam sete dias neste domingo, 7.