Polícia encontra ossada de advogada que desapareceu há quase 2 anos

A polícia encontrou a ossada de Alessandra Dellatorre, advogada que desapareceu em 16 de julho de 2022, aos 29 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 18, pela Polícia Civil.

Ela sumiu após sair para caminhar em São Leopoldo, município no Rio Grande do Sul. A ossada da advogada foi encontrada em uma área de mata entre São Leopoldo e a cidade de Sapucaia do Sul.

A perícia consegiu fazer a identificação da mulher por meio de exame de arcada dentária. Após a localização, um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte da jovem.

De acordo com familiares, Alessandra desapareceu após sair para caminhar na Avenida Unisinos, em São Leopoldo. Desde o momento do desaparecimento, em 2022, ela não foi mais vista. Ela não levou o celular, nem documento de identificação.