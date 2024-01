Polícia explica o que encontrou após queda de helicóptero em SP | A TARDE

A Polícia Civil de São Paulo divulgou o que encontrou no local da queda do helicóptero que ficou 12 dias desaparecido em Paraibuna, no interior paulista. Na última sexta-feira, 12, a aeronave foi encontrada junto com os corpos dos quatro tripulantes.

O boletim de ocorrência aponta que três corpos ficaram presos à fuselagem do helicóptero, enquanto o quarto cadáver foi localizado caído na área de mata, na proximidade dos escombros. A Polícia Civil encontrou também pertences das vítimas no local.

No helicóptero, estavam o piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, e os passageiros Raphael Torres de Oliveira, 41; Luciana Rodzewics dos Santos, 46, e Letícia Ayumi Sakumoto, 20.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia Seccional de Jacareí, o caso está sendo encarado como "homicídio culposo", quando não há intenção de matar. O piloto é tratado como autor por “inobservância de regra técnica de profissão”.

O helicóptero partiu de Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo. O último registro no radar aconteceu por volta das 15h20 do dia 31 de dezembro. A aeronave foi localizada por militares da PM que estavam no helicóptero Águia 24.

“A localidade, de difícil acesso, situava-se em área de mata, na circunscrição desta unidade policial, próximo ao hotel fazenda Morada dos Deuses”, afirma o registro.