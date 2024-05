Polícia localiza 45 desaparecidos em tragédia no RS | A TARDE

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul trouxe uma boa notícia em meio à tragédia que acontece no estado. Segundo a instituição, 45 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas em abrigos não oficiais ou resgatadas em áreas alagadas.

A ação só foi possível graças a um esforço conjunto com a Diretoria de Operações de Inteligência da Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp) e ao uso do Ciberlab, uma tecnologia que facilita a busca por vítimas por meio de redes sociais e outros recursos digitais.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um boletim, neste sábado, 18, confirmando a morte de 154 pessoas, 94 desaparecidos, 594 mil pessoas desalojadas e 78 mil abrigadas, nessa que é uma das maiores tragédias de um estado brasileiro.



