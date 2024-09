Polícia Penal flagra rombo em parede e impede fuga em massa de presos

Os presidiários também já haviam cortado o chamado comungol, elemento vazado de cimento ou ferro para paredes internas e externas - Foto: Reprodução

Presos de uma das alas de segurança máxima do Presídio do Distrito Federal I (PDF1), no Complexo Penitenciário da Papuda estavam programando uma fuga em massa na noite desta terça-feira, 10,

Equipes da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) conseguiram descobrir que detentos, todos de alta periculosidade, já haviam arrancado partes de estruturas de concreto que funcionam como grades para isolar os corredores. Engenhosos, os presos usavam massa de pão, servido nas refeições, para disfarçar que as pilastras estavam quebradas. Os presidiários também já haviam cortado o chamado comungol, elemento vazado de cimento ou ferro para paredes internas e externas.

A grade cortada no teto evitava que os presos chegassem ao telhado. “Estouraram o comungol e tiveram acesso ao solário. Depois, arrancaram a grade do teto. Faltava só a última grade de cima. Seria uma das maiores fugas da história caso ela não tivesse sido impedida”, explicou uma fonte ouvida pela coluna.

Denúncia

Os presos que foram flagrados tentando escapar da área mais segura do sistema penitenciário da Papuda são os mesmos que, meses atrás, fizeram supostas denúncias com o objetivo de prejudicar um dos policiais penais mais rigorosos da unidade. A suspeita dos servidores é que a denúncia tenha sido feita para, justamente, facilitar a fuga frustrada nesta semana.