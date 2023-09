Polícia prende homem que agrediu ator em Copacabana

A polícia prendeu o homem suspeito de agredir o ator Victor Meyniel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As agressões aconteceram na manhã de sábado, 2, dentro do apartamento do rapaz que o artista havia conhecido em uma casa noturna.

O suspeito das agressões, identificado como Yuri de Moura Alexandre, foi indiciado por ter proferido injúrias homofóbicas contra o ator. De acordo com Victor Meyniel, o comportamento do rapaz mudou após a chegada de uma amiga dele no apartamento.

"Parece que virou uma chave, me botou pra fora, me empurrou. E aí, nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei para ficar no sofá, eu estava no chão, ele me empurrou e jogou o sapato em mim", relatou ao G1.

Em seguida, o ator destacou que ele e o suspeito saíram do apartamento, foram até a portaria do prédio, onde teria ocorrido uma discussão antes das agressões. "Na mesma hora em que eu estava descendo, ele desceu. E aí eu comecei a ficar chateado com a situação, não entendi o porquê de toda essa confusão, e falei: 'A gente estava ficando, pelo amor de Deus, qual é o problema de estarmos nos beijando ali, entendeu?'", declarou.

A partir desse momento, a agressão começou. "Eu lembro apenas do acesso de raiva dele, ele me pegar, me colocar no chão e me dar socos e socos e mais socos. Eu pedi para ele parar, e ele não parava. E o porteiro estava vendo tudo", completou.