Polícia prende suspeita de ser usada como isca no "golpe do amor"

Nesta quinta-feira, 9, a Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil de São Paulo deteve uma mulher de 26 anos, de nome Letícia Nicolau Gomes, conhecida como “Loira do PIX”, que possuía mais de 20 perfis em redes sociais e é suspeita de atrair homens através de aplicativos de relacionamento com o intuito de sequestrá-los. O namorado da suspeita, de 19 anos, também foi preso.

A Operação Deu Match II, realizada pelas equipes da DAS e pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), resultou na detenção de nove pessoas e na apreensão de um adolescente. O ex-namorado da suspeita, Mickael Rodriguez Paz, também foi preso e é apontado como um dos líderes da quadrilha, segundo o diretor da DAS, Fábio Nelson. Mickael, inclusive, foi quem convidou o novo namorado dela, identificado como Pedro Henrique Gonçalves, para integrar o grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, Pedro se tornou um dos líderes da organização criminosa, tendo participado de dezenas de sequestros utilizando aplicativos como Tinder e Inner Circle. Além disso, o casal desfrutava de uma vida luxuosa, com viagens para países paradisíacos, bebidas caras e hospedagem em hotéis de luxo, conforme revelado pelas imagens e vídeos obtidos pela DAS. Entre as imagens, destaca-se a estadia do casal no Grand Park Royal Cancún, no México, com diárias que atingem quase R$3.000 por dia nos principais sites de busca. Letícia e Pedro faziam questão de compartilhar cada detalhe nas redes sociais.