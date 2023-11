Polícia recupera 8 das 21 metralhadoras roubadas do exército em SP | A TARDE

Foram recuperadas oito das 21 metralhadoras do Exército que foram furtadas do Arsenal de Guerra do Quartel em Barueri, na Grande São Paulo. A operação ocorreu na quinta-feira, 19, na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A apreensão de quatro metralhadoras .50 e outras quatro MAGs, calibre 7,62, foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e contou com apoio da inteligência do exército.

Ninguém foi preso até o momento. Ainda seguem desaparecidas 13 armas, sendo elas sete metralhadoras .50 e seis MAGs, todas usadas para combate militar.

O furto foi descoberto no último dia 10 de outubro, mas, segundo o G1, o roubo teria acontecido mais de um mês antes, no dia 7 de setembro. Alguns suspeitos de envolvimento no ato criminoso já foram identificados, mas não localizados.

Informações preliminares apontam que as armas roubadas seriam oferecidas para abastecer o Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país e com intensa atuação no Rio de Janeiro.

O armamento pesa entre quatro e cinco quilos, e tem potencial para derrubar helicópteros e aviões sem blindagem, além de atingir alvos a uma distância de até dois quilômetros.