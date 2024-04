Policial em suspeita de surto psicótico se tranca em motel | A TARDE

Um policial militar em suspeita de surto surto psicótico se trancou em um motel de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira, 10.

A ocorrência mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que negociou com o militar que se trancou em um dos quartos do Motel Barão. Além do Bope, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados na ocorrência.



Ele foi retirado pelo Samu após mais de três horas de negociação. Informações do Corpo de Bombeiros indicam que ele tentou tirar a própria vida e foi encaminhado ao hospital. Não há ainda informações sobre o quadro de saúde dele.