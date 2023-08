Policial mata a tiros homem desarmado em ocorrência de som alto; veja

Um homem identifcado como Thiago Graciote Moraes, de 29 anos, foi morto a tiros por um policial militar em uma abordagem que começou com a denúncia de som alto na madrugada do último sábado,5, em Cotriguaçu (MT).

Thiago estava desarmado no momento da abordagem do policial. A ação foi registrada em vídeo. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens se recusam a obedecer as ordens dadas pelos policiais. Eles se afastam e um deles diz que não é bandido.

Em seguida, Thiago intervém para ajudar o amigo, fala que "ninguém iria colocar as mãos nele" e diz em direção ao policial "atira, atira, atira". O agente saca a arma e efetua dois disparos. A PM-MT informou que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

Gravação mostra o momento da abordagem Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a polícia, os agentes foram solicitados para verificar uma denúncia de perturbação do sossego na Avenida Henrique Xavier Rondovalho. Ao chegarem ao local, foram informados de uma confusão nos arredores e que havia um indivíduo supostamente armado.

Ainda segundo a PM, durante a abordagem Thiago teria "avançado para cima do PM", "direcionou a mão na cintura" e que, "dada a informação que tinha um homem armado, o PM agiu rapidamente efetuando dois disparos". Ainda de acordo com a PM, Thiago tinha passagem pela polícia por dirigir embriagado e atropelar duas pessoas.