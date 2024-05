Policial morre e tem corpo devorado pelos próprios cachorros | A TARDE

Um triste acontecimento chocou a comunidade de Pirenópolis, em Goiás, na última semana. O corpo de um policial militar aposentado, identificado como Clédio Vilela Cardoso, foi encontrado sem vida em sua chácara, a cerca de 120 km da capital do estado.

A principal hipótese da Polícia Civil é que o homem tenha sofrido um mal súbito e, posteriormente, seu corpo foi devorado pelos próprios cachorros.

Clédio, de 50 anos, vivia sozinho na propriedade há cerca de três anos, após se aposentar da Polícia Militar. Segundo apurações, era ele o responsável por alimentar os animais, o que leva os investigadores a crer que a fome os tenha levado a consumir o corpo do dono. No local, apenas a ossada de Clédio foi encontrada e passará por exames periciais para confirmar a causa da morte.

Moradores da região foram os primeiros a notar o desaparecimento de Clédio e acionaram as autoridades. No último domingo, 21, ao visitarem a chácara, encontraram o corpo do ex-policial militar. Uma vizinha relatou que o último registro de Clédio com vida foi no dia 8 de abril.