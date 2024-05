Policial salva recém nascido que engasgou com água da banheira; VÍDEO | A TARDE

Um policial militar do Distrito Federal salvou a vida de um recém-nascido que havia se engasgado com a água da banheira, na noite de sexta-feira, 17, no bairro do Gama. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Instagram

Segundo informações da Polícia Militar do DF, por volta das 18h, a mãe do recém nascido, identificada como Daniela, de 30 anos, correu até o 9º Batalhão de Polícia Militar, buscando auxílio para desobstruir as vias aéreas do pequeno Samuel, que tinha apenas 32 dias de nascido. Ele havia se engasgado com água da banheira e não conseguia respirar.



Identificando a gravidade da situação e o risco envolvido, um dos policiais no local aplicou técnicas de primeiros socorros ao recém-nascido e foi bem sucedido.



Emocionada, a mamãe Daniela expressou sua gratidão à equipe. “Eu só pensava em salvar meu filho. Eles agiram rápido e com muita competência. Serei eternamente grata”, disse.

