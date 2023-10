Popó revela que perdeu fortuna em golpe de pirâmide em criptomoedas | A TARDE

O ex-pugilista profissional, Acelino Popó Freitas, revelou que perdeu R$ 1 milhão após cair em golpe de pirâmide em criptomoeda. O lutador afirmou que foi ingênuo ao pensar que teria retorno financeiro investindo em uma empresa que parecia confiável.

Popó contou em entrevista ao Fantástico que o negócio foi feito com a empresa Braiscompany, acusada de lesar investidores com negociações de moedas virtuais na internet.

"Fui muito otário, muito besta, muito infantil, não existe rendimento de 8% em em qualquer lugar do mundo. Eu apanhei feio, mas esse cara ganhou muita gente por nocaute, muita gente está passando dificuldade e fome", disse o tetracampeão mundial de boxe.

O lutador destacou o poder de convencimento do empresário e disse que ficou impressionado com as promessas divulgadas em lives na internet. "Eu tirei R$ 1 milhão do meu bolso, consegui tirar em um mês [o rendimento], no segundo mês, ele [dinheiro] sumiu. Eu ganhei dinheiro tomando soco na cara, ganhar meu dinheiro não foi brincadeira", completou.

Popó não é o único famoso que caiu em golpes de criptomoedas. Sasha Meneghel e seu marido, João Figueiredo, tiveram um prejuízo de R$ 1,2 milhão ao investirem com o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik. A filha de Xuxa teria conhecido o homem durante um culto na igreja evangélica que costumam frequentar.

Inicialmente, o investimento foi de R$ 50 mil, mas depois, assinaram contratos maiores que R$ 1 milhão.