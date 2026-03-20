Prazo para contestar fraude no INSS acaba nesta sexta; saiba como fazer

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Mais de 750 mil pessoas estão aptas a entrar na negociação. - Foto: Divulgação

Encerra nesta sexta-feira, 20, o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos relacionados a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Divulgado em março, o balanço mais recente apontou que mais de 6 milhões de beneficiários já questionaram as cobranças, e cerca de 4,3 milhões aderiram ao acordo de ressarcimento.

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Até o momento, há mais de 750 mil pessoas aptas a entrar na negociação. No total, quase R$ 3 bilhões já foram devolvidos em todo o país. Segundo o órgão, os valores corrigidos são pagos em até três dias úteis após a adesão ao acordo.

Quem pode participar

Podem participar do processo segurados que contestaram descontos e não tiveram retorno em até 15 dias úteis, ou que receberam respostas consideradas irregulares, como assinaturas suspeitas.

Além disso, entram na lista casos de cobranças feitas entre março de 2020 e março de 2025, inclusive para quem tem ação judicial em andamento, desde que ainda não tenha recebido os valores — sendo necessário desistir do processo para aderir à via administrativa.

Importante destacar que a adesão é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Já a contestação também pode ser registrada pela Central 135.

De acordo com o INSS, caso a entidade responsável apresente resposta, o beneficiário poderá aceitar, questionar por suspeita de fraude ou informar que não reconhece a assinatura.

Se houver nova contestação e não houver devolução em até cinco dias úteis, o caso será encaminhado para auditoria, com possibilidade de apoio das Defensorias Públicas.

O INSS fará a chamada contestação de ofício para grupos específicos, como idosos acima de 80 anos, indígenas e quilombolas.