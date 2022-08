Preço do aluguel de imóvel em Salvador sobe 15,26%

O sonho da casa própria para muitos brasileiros está cada vez mais distante. De acordo com levantamento feito pelo jornal O Globo, através do índice FipeZap+, o aluguel subiu, em média, 9,49% desde janeiro, quase o dobro da inflação no país para o mesmo período, que foi de 5,49%.

Fatores como a alta da inflação e dos juros, além do retorno ao trabalho presencial, após as restrições da pandemia, estão impactando para que o mercado de aluguel de imóveis esteja mais aquecido.

Em algumas capitais do país, a alta no valor foi ainda maior do que a inflação registrada. Em Goiânia, o índice apontou 19,55%, em Florianópolis, foi de 18,6% e em Salvador, 15,26%. Mesmo com o reajuste, o metro quadrado nessas capitais segue menor do que o praticado em mercados como São Paulo, onde sai por R$ 43 e Rio, por R$35.