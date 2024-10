Prédio desaba e atinge 3 pessoas em ponto de ônibus

Um prédio em frente a um ponto de ônibus no centro de Botucatu (SP) desabou - Foto: Reprodulçai | Acontece Botucatu

A fachada de um prédio desativado em frente a um ponto de ônibus no centro de Botucatu, no interior de São Paulo, desabou no fim da tarde de terça-feira, 24. Três pessoas foram atingidas no incidente.

Uma mulher de 61 anos foi ferida com um corte na cabeça e está internada em estado estável. Segundo o Corpo de Bombeiros, outra mulher, de 54 anos, e um homem, de 38 anos, também foram atingidos. Ambos foram socorridos e tiveram alta médica na noite dessa terça.

A mulher de 61 anos e o homem estiveram no Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (FMB-Unesp). A outra mulher foi encaminhada a um pronto-socorro municipal.

O prédio fica na Rua Floriano Peixoto e funcionou nos anos 2000 como uma boate, mas está fechado há anos.

Em nota, a Prefeitura de Botucatu informou que a Defesa Civil municipal esteve no local e, junto ao Setor Municipal do Trânsito (Semutran) e à Guarda Civil Municipal, realizou a interdição da área e acompanhou a perícia da Polícia Civil. “O ponto de embarque do transporte coletivo existente neste ponto será remanejado para segurança dos usuários”, diz o comunicado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento na Delegacia Seccional de Botucatu.