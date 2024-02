Prefeito é preso por usar carro oficial para curtir carnaval na Bahia | A TARDE

O prefeito de São José do Barreiro, Alexandre de Siqueira Braga (PSD), foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na noite de domingo,18, logo após retornar do Caranaval de Porto Seguro, o Carnaporto, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Federal, Lê Braga, como o gestor é conhecido, viajou para Porto Seguro na quarta-feira, 14. Ele fez o trajeto de quase 300 km, de São José do Barreiro, interior de São Paulo, até o Aeroporto de Congonhas, na capital, em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde, que é abastecida com verba federal.



Uma foto publicada em rede social mostra o prefeito com um grupo de pessoas com o abadá de um bloco do Carnaporto. Ele passou três dias na cidade baiana. No retorno, ao desembarcar em São Paulo, o prefeito, a esposa e mais um casal entraram em um carro oficial da prefeitura. O político foi abordado pelos policiais na Rodovia Presidente Dutra, quando voltava para São José do Barreiro, e conduzido à delegacia da Polícia Federal.

O prefeito permanece preso à espera da audiência de custódia. A PF acusa Lê Braga de crime de peculato, por desviar verba pública para fins pessoais. O advogado do prefeito informou que, “no momento oportuno, tudo será esclarecido”. A Prefeitura de São José do Barreiro não se manifestou sobre o caso.