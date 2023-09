Prefeito se anima em show e se joga na plateia, mas cai no chão; vídeo

O prefeito de Senador Pompeu, no Ceará, Antônio Maurício Pinheiro, tentou ser 'abraçado' por populares em momento de empolgação vivido durante um show. O gestor participava da comemoração do aniversário de 127 anos da emancipação política do município, localizado a 227 km da capital Fortaleza, quando decidiu se jogar na plateia.

No entanto, ninguém segurou o político, que acabou caindo no chão. O vídeo que mostra o momento da queda viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 4. A festa aconteceu na noite do último domingo, 3.

Apesar do acidente, Antônio se levantou e voltou para o palco, sem ferimentos mais graves. Ele ainda seguiu na comemoração durante toda a madrugada.



Em mensagem publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Senador Pompeu agradeceu a população que foi para o evento. “Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas”, diz o comunicado. [...] Que este aniversário seja uma oportunidade para celebrar as conquistas do passado, ao mesmo tempo em que inspira todos a continuar construindo um futuro ainda mais brilhante”, diz a nota.

Reprodução / Redes sociais