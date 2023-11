Prefeito se entrega à polícia após invadir casa e atirar contra ex | A TARDE

O prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Araújo Leite (sem partido), que invadiu uma casa e atirou 15 vezes contra a sua ex-mulher e o namorado dela, se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira, 23, após cinco dias foragido. O crime aconteceu no dia 18 de novembro.

Segundo o delegado do caso, Ramon Queiroz, Naçoitan não tinha autorização para portar arma. O prefeito da cidade goiana pode responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. As informações são do UOL.

O prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Araújo Leite | Foto: Reprodução | TV Globo

As tentativas do chefe do Executivo municipal contra a ex-esposa devem-se ao fim do relacionamento do casal, segundo a Polícia Civil, o gestor não aceita o término, que já dura dois meses.

Para invadir a casa da ex-companheira, Naiçotan usou uma caminhonete para quebrar o portão. Ao perceber que a residência estava sendo invadida, a mulher e o atual namorado se trancaram dentro de um quarto. No momento, ninguém ficou ferido.

Filiado ao União Brasil, o prefeito de Iporá foi suspenso do partido após pedir a “eliminação” do presidente Lula (PT). Naiçotan é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).