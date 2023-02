"Prejuízos da vaca louca são reversíveis", diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que os prejuízos com a paralisação da exportação de carnes para a China são contornáveis, se o embargo para o produto brasileiro durar poucos dias.

A venda para o país asiático foi paralisada após a confirmação de um caso de “vaca louca” em um propriedade rural em Marabá (PA).

“Não pode durar 121 dias, como durou em 2021. Prejuízo gerado em alguns dias podemos recuperar”, disse o ministro ao site Metrópoles.

Pedaços do cérebro do animal foram enviados para um laboratório no Canadá, que irá identificar o tipo do vírus que causa a doença, se é clássico ou atípico.

A expectativa do Ministério da Fazenda é que o resultado saia nesta semana e que seja vírus atípico, que não causa mal à saúde humana. Com esse resultado, as exportações para a China poderiam ser retomadas.