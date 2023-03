Prêmio da Quina sobe para R$ 6 milhões após concurso acumular

Não houve vencedores no concurso 6094 da Quina, realizado nesta quarta-feira, 8. Com o resultado, o prêmio para quem vencer o próximo sorteio subirá para R$ 6 milhões.



Porém, 37 pessoas acertaram quatro das cinco dezenas que foram sorteadas, que foram 15-22-31-36-68. Com isso, cada um desses vencedores ganhará R$ 8.188,75.

Outros 3.173 bilhetes tiveram acerto de três dos números sorteados. Cada uma dessas apostas irá ganhar R$ 90,94. Os 87.885 que acertaram duas dezenas não receberão nenhum valor em prêmio.

O próximo sorteio da Quina acontecerá nesta quinta-feira, 9, às 20h, e contará com transmissão do canal no YouTube da Caixa e da RedeTV.