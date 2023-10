Prêmio IRB de Jornalismo segue com inscrições até 1 de novembro | A TARDE

O I Prêmio IRB de Jornalismo, realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), ainda está com inscrições abertas até o próximo dia 1º de novembro. A premiação cujo tema é: "A atuação dos Tribunais de Contas para a melhoria das políticas públicas do País," aceita trabalhos publicados em todo o território brasileiro, no período entre os dias 17 de agosto e 1º de novembro de 2023.



Um dos objetivos do Prêmio, idealizado como parte das comemorações pelos 50 anos de história do Instituto Rui Barbosa, também conhecido como “A Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas”, completados no último dia 12 de outubro, é incentivar uma imprensa livre e comprometida, no contexto da transparência pública e no fortalecimento da democracia brasileira é

"A democracia é uma instituição frágil, que precisa ser preservada e bem cuidada. E infelizmente, tem sido muito ameaçada nos últimos anos. Por isso, o Prêmio IRB de Jornalismo é uma tentativa de contribuir para a preservação da democracia, incentivando o trabalho da imprensa", disse o presidente do IRB, Conselheiro Edilberto Pontes. “O tema do Prêmio IRB de Jornalismo tem tudo a ver com o momento em que vivemos no Brasil, porque a função dos Tribunais de Contas, além de fiscalizar, é verificar a efetividade das políticas públicas e dos resultados que estão trazendo para os cidadãos”, relembrou.

Categorias



As categorias do Prêmio IRB Nacional de Jornalismo são telejornalismo, para matérias exibidas em TV aberta ou em streaming; radiojornalismo, para reportagens veiculadas em radiodifusoras brasileiras; e webjornalismo, para matérias publicadas em jornais, revistas ou blogs.

A premiação para cada categoria é de R$ 10 mil, sendo R$ 7 mil para o primeiro colocado e R$ 3 mil para o segundo, totalizando R$ 30 mil em prêmios. As inscrições para o I Prêmio IRB Nacional de Jornalismo podem ser feitas diretamente no site do Instituto Rui Barbosa, que também traz o edital completo da premiação: https://irbcontas.org.br/

50 anos

Criado em 12 de outubro de 1973, o Instituto Rui Barbosa (IRB) é uma associação civil que visa desenvolver e aperfeiçoar as atividades dos Tribunais de Contas dos Estados Brasileiros (TCEs) e da União (TCU). O IRB realiza eventos, seminários, congressos, revistas técnicas e livros e tem como objetivo oferecer capacitação sobre métodos e controle na fiscalização orçamentária para conselheiros, servidores e sociedade em geral.