Prêmio Vladimir Herzog vai para artista visual Cau Gomez, de A TARDE

Cau Gomez - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos divulgou, ontem, os vencedores da edição 2024 da tradicional iniciativa voltada para destacar a produção jornalística nacional engajada com a defesa da cidadania, revelando a vitória do artista visual Cau Gomez, da equipe de A TARDE, na categoria Charge.

Cau ficou em primeiro lugar, após ter sido finalista com um trabalho publicado em A TARDE, concorrendo com os colegas Benett, do jornal Folha de S. Paulo, e Quinho, do diário Estado de Minas.

O chargista de A TARDE recebe o reconhecimento por uma criação de forte impacto, intitulada 'A Cultura do Estupro', que retrata, por meio do traço marcante de Cau Gomez, o quadro de violência da polêmica medida no Congresso Nacional, equiparando o aborto, mesmo nos casos de frutos de violência sexual, ao crime de homicídio. Confira:

'A Cultura do Estupro' | Foto: Cau Gomez | Editoria de Arte A TARDE

“Posso afirmar agora, depois de saber o resultado desta premiação individual, tão significativa para o humor gráfico e o jornalismo baiano, que o meu desenho e a minha produção de cartuns se tornarão mais combativos ainda, no sentido de denunciar todos os tipos de abusos e de violências contra a infância, como no caso desta charge que trata do amargo tema sobre a ‘cultura do estupro’, onde uma menina é massacrada duas vezes: pelo estuprador e pela moral conservadora e reacionária de parte da sociedade brasileira”, comentou o chargista.

Trajetória

Aos 52 anos, mineiro de Belo Horizonte, radicado há vários anos na Bahia, Cau Gomez é um dos artistas gráficos mais premiados de sua geração. Trabalha há mais de três décadas como artista gráfico e visual, caricaturista e ilustrador, tendo atuado em alguns dos principais veículos impressos de comunicação do Brasil.

Atualmente, publica charges e ilustrações em A TARDE e na revista Courrier International, na França, além de manter ateliê-estúdio próprio em Salvador, no bairro do Rio Vermelho.

Ele já conquistou mais de 60 premiações em diversos festivais e salões de humor, no Brasil e exterior. Dentre eles, em 2021, no PortoCartoon World Festival (Portugal), na 31º Bienal Internacional de Humorismo de Tolentino (Itália), no World Cartoon Festival (Quênia), só para citar alguns recentes.

No ano passado, lançou um livro comemorativo de ilustrações, cartoons e caricaturas – A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez - 30 Anos de Bahia, acompanhado de uma exposição individual na Galeria Arcos, da Caixa Cultural Salvador.

Mais recentemente, em junho deste ano, Cau Gomez foi vencedor do Prêmio 1ª Bienal Internacional de Humor Político en La Havana, San Antonio de Los Baños, em Cuba.

A premiação

A criação de um prêmio de imprensa com o objetivo de estimular jornalistas e artistas do traço a tratarem do tema Anistia e dos Direitos Humanos foi uma das resoluções aprovadas no Congresso Brasileiro de Anistia realizado em Belo Horizonte (MG), em 1978, articulado e promovido pelo Comitê Brasileiro de Anistia (CBA).

Desde então, o prêmio vem destacando trabalhos que instigam o debate em torno da defesa do direito à cidadania em um Estado Democrático de Direito.

“Fico alegre pelo reconhecimento nesta 46ª edição, principalmente por me inserir na galeria de grandes profissionais já premiados, a exemplo de Fortuna, Henfil, Simanca e Aroeira, entre outros”, finaliza Cau.