Presidente do Cremerj é afastado após acusação de assédio sexual

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) anunciou, na noite desta quinta-feira, 21, que o conselheiro Clovis Bersot Munhoz, de 72 anos, atual presidente do Conselho, decidiu, junto à diretoria, se afastar do cargo. O anúncio foi feito no site da instituição.

"Prezando pela lisura e pelo comprometimento com a transparência, o Cremerj informa que o conselheiro Clovis Bersot Munhoz, que atualmente ocupa o cargo de presidente do conselho, decidiu, junto à diretoria, se afastar. Isso porque será aberta uma sindicância em seu nome para apurar a denúncia sobre assédio sexual veiculada na imprensa", diz trecho do comunicado.

Clóvis é ortopedista e traumatologista. O agora ex-presidente, tomou posse do cargo em fevereiro deste ano. Por fim, o Cremerj ressaltou que repudia qualquer tipo de assédio e trabalha junto das autoridades para coibir essa prática criminosa.

Entenda o caso

Munhoz é investigado por assédio sexual contra uma técnica de enfermagem. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o jornal O Globo, em depoimento, a mulher disse que o cirurgião ortopédico se dirigia a ela com frases como “você é muito quente” e “se eu beijar o seu pescoço, você vai gozar rápido” durante um procedimento que realizaram juntos, em 6 de junho de 2021.

Foi aberto também contra o médico por causa dessa acusação um processo trabalhista pela mulher, que cobra de Clovis uma indenização de R$ 45.972,94, por rescisão contratual e por danos morais.