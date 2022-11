Presidente eleito, Lula se reunirá com Rosa Weber, Lira e Pacheco

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com os presidentes das casas Legislativas, Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber, na próxima segunda-feira, 7, em Brasília. As informações são do G1.

Visando a estabilidade institucional, o movimento que tem sido chamado de "reconstrução nacional", busca o diálogo entre os poderes Judiciário e Legislativo.

O presidente democraticamente eleito, viajará ao Egito, logo após a conversas com os chefes dos poderes, para participar da conferência do clima (COP27), a convite do presidente do país, Abdel Fatah al-Sissi.