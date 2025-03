Preso ex-prefeito suspeito de financiar plantação de maconha

Ao todo, oito pessoas foram presas e outros ainda estão foragidos - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um ex-prefeito da cidade de Vista Serrana foi preso nesta sexta-feira, 14, suspeito de financiar uma plantação de maconha com mais de 60 mil pés. A plantação, encontrada no dia 30 de outubro de 2024, em Malta, teria sido financiada com dinheiro público.

A prisão teria sido fruto da operação "Cacimba Nova", da Polícia Civil. Foram cumpridos mandados nas cidades de Vista Serrana, Condado, Pombal, Sousa e Paulista. Ao todo, oito pessoas foram presas e outros ainda estão foragidos.

Ao todo, oito pessoas foram presas e outros ainda estão foragidos | Foto: Divulgação | Polícia Civil

O grupo criminoso é suspeito, também, de desvio de dinheiro público e lavagem de bens e capitais. Ainda segundo a polícia, o ex-prefeito é suspeito de financiar com o dinheiro público roças de maconha. A estimativa, segundo a Polícia, é de que a plantação renderia à associação criminosa cerca de R$ 13 milhões.