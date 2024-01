Preso por feminicídio, colecionador de armas tinha longo histórico | A TARDE

Preso na quinta-feira, 11, por matar a ex-companheira, o Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) Wesly Denny da Silva Melo já possuía histórico de violência contra mulheres.

Segundo o Metrópoles, uma dessas vítima era outra ex-namorada de Wesly, que trabalhava em um grande shopping no Distrito Federal. Ela decidiu dar um ponto no final no relacionamento após ser agredida com murros no rosto e até uma facada na perna.

Sem aceitar a decisão da mulher, o CAC seguiu a perseguindo e a ameaçando de morte. Em novembro de 2014, ele foi até o centro comercial em que a ex trabalhava, a atacou com uma gravata e tapou a boca dela. Para a sorte da vítima, uma amiga dela percebeu o perigo e pediu ajuda para seguranças.

Wesly foi contido pelos profissionais até a chegada da Polícia Militar (PM). A vítima registrou boletim de ocorrência e entrou com pedido de medidas protetivas de urgência contra o criminoso.

Caso mais recente culminou em morte

Recentemente, Wesly vivia um casamento conturbado com Tainara Kellen Mesquita da Silva, de 26 anos. Novamente, o CAC se recusava a aceitar o término do seu relacionamento e foi atrás da ex.

Após se passar por cliente do salão de beleza que Tainara trabalhava com alongamento de cílios, Wesly atraiu a vítima para fora do local e atirou 16 vezes. No momento do crime, a filha de cinco anos do casal ainda estava no salão.

No total, o CAC acumulava 11 passagens pela polícia por crimes praticados como porte ilegal de arma, ameaças, vias de fato e desacato. Além disso, há duas ocorrências de violência doméstica contra outras duas mulheres diferentes.