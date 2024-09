Preso por iniciar incêndio em fazenda diz que motivação foi política

Lucas foi preso em flagrante - Foto: Reprodução

Preso por atear fogo em fazendas no interior de Goiás, um homem alegou em depoimento que a motivação do incêndio criminoso foi política. Lucas Vieira de Lima disse que recebeu R$ 300 para provocar chamas na fazenda de um desafeto político.

“Que a motivação foi política, mas o interrogado não sabe detalhes sobre os fatos. Que o mandante do crime não disse o nome do proprietário da terra, afirmou apenas que era um desafeto político”, declarou em depoimento o homem no último sábado, 24, após ser preso em Bom Jardim (GO), município próximo à divisa com Mato Grosso.

Segundo o portal Metrópoles, cerca de 700 hectares foram queimados. “O prejuízo causado é incalculável”, afirmou a PM. Lucas declara ter problemas psiquiátricos.

Assim como outras regiões do país, Goiás vive uma onda de incêndios florestais.