Previsão para esta terça é de chuva forte na maior parte do Brasil | A TARDE

A previsão do tempo para esta terça-feira, 23, é de chuva forte na maior parte do Brasil. A circulação de correntes de ar facilita a formação de nuvens carregadas com impacto previsto em todas as regiões.

Por consequência disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta de "perigo" e "perigo potencial" prevendo o risco de chuvas intensas em áreas das Regiões Regiões Norte, Nordeste e Sul e em todo o Centro-Oeste e Sudeste.

De acordo com o Climatempo, a partir desta terça-feira, começa a se formar uma forte corrente de umidade, responsável por causar nebulosidade e ventos frios no Sul e Sudeste, diminuindo as temperaturas nas regiões.

Em Salvador, a previsão divulgada pela Defesa Civil é de chuva entre esta terça-feira e o próximo sábado. Segundo informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), há risco para deslizamento de terra na capital. O temporal também vai afetar o sul da Bahia.

A previsão é de chuva moderada a forte nas capitais Aracaju, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.