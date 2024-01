PRF começa operação Ano Novo nesta sexta | A TARDE

A Operação Ano Novo nas rodovias federais começa às 0h desta sexta-feira, 29. Até os últimos minutos de 1º de janeiro de 2024, policiais rodoviários federais intensificarão esforços para garantir a segurança nas estradas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), serão feitas ações de combate à embriaguez ao volante e conscientização de motoristas sobre os riscos da ingestão de álcool associada à direção.

Os policiais também fiscalizarão as condições dos veículos e o uso adequado de equipamentos obrigatórios como cinto de segurança, capacete e dispositivo de retenção de crianças. Assim como fiscalização de práticas delituosas como excessos de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos.

Durante o ano, conduzir veículos sob efeito de álcool foi a sexta maior causa de acidentes nas rodovias federais. Nas 4.318 ocorrências, 3.839 pessoas ficaram feridas e 201 morreram.

No entanto, segundo a PRF, de janeiro a novembro deste ano, a estatística de acidentes provocados por ingestão de álcool pelo condutor teve queda de 18% comparado com o mesmo período do ano passado.